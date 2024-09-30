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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Григоренко о 4:5 от «Куньлуня»: «Нужно лучше начинать матчи. Несколько удалений выбили нас из ритма. Они агрессивно играли на нашем пятаке, а у нас был сумбур»

– Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные легкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника.

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