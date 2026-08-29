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Путин сообщил, что на Курилах его впечатлили природа и история края

Путин сообщил, что на Курилах его впечатлили природа и история края

Президент РФ Владимир Путин, общаясь с учителями, студентами и учащимися педклассов, поделился впечатлениями о своей первой поездке на Южные Курилы, передает РИА Новости.

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