Новую скоростную трассу Джубга–Сочи наложили на Генплан курорта В большом разрешении смотрим тут. ℹ️ Любимый Сочи.
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Новую скоростную трассу Джубга–Сочи наложили на Генплан курорта В большом разрешении смотрим тут. ℹ️ Любимый Сочи.