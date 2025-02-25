AFP: Европа предложила Украине свою сделку по редкоземельным минералам

ЕС предложил Украине свою сделку по редкоземельным минералам. Об этом пишет информагентство Агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на вице-председателя ЕК по вопросам индустриальной стратегии Стефана Сежурне, сообщает РИА Новости.
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