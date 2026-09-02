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Мировое обозрение

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Через Ормузский пролив прошёл рекордный объём нефти с начала конфликта

Через Ормузский пролив прошёл рекордный объём нефти с начала конфликта

Минобороны России официально подтвердило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

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