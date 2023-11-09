Найди 10 отличий: Собаки, так похожие на своих хозяев

Тот факт, что собаки часто похожи на своих хозяев, заметили уже давно. Но британский фотограф Джеррард Гефингс пошел с этой идеей немного дальше… Сначала он создал необычную серию портретов, наглядно демонстрирующую сходство собачников и их питомцев.