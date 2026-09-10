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Татар-информ

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В центре Казани не работают несколько светофоров

В центре Казани не работают несколько светофоров

Светофоры отключены в центре города – на перекрестке улиц Волкова и Лесгафта, сообщает мэрия Казани. Это связано с плановым отключением электричества.

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