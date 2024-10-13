Франц Тост об Антонелли в «Мерседесе»: «Команде нужно быть осторожной, чтобы не перегрузить молодого гонщика»

Франц Тост высказался о перспективах Андреа Кими Антонелли. Бывший руководитель «Альфа Таури» (ныне «РБ») считает, что команде «Мерседес» нужно будет создать для итальянца правильную рабочую атмосферу, чтобы тот мог правильно распределять силы.