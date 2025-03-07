«Мэджик» забили данк после финальной сирены в матче с «Чикаго»

В концовке встречи при отставании в 2 очка (123:125) игроки «Мэджик» предпочли бросать из-за дуги. После промаха Паоло Банкеро мяч оказался в руках Уэнделла Картера, который поставил сверху, но уже после того как прозвучала финальная сирена.