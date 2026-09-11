Минюст расширил реестр иноагентов и исключил из него историка Евгения Понасенкова

Минюст внес в реестр иностранных агентов проект "Пермь-36". Кроме того, в список попали политолог-исламовед Ринат Мухаметов, бывшая участница интеллектуального телешоу "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская, активистка Елена Матвеева и информационный ресурс "Канал визионера".
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