Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Любой чиновник при приеме на работу  должен фиксировать свой доход и доход всей родни. Если в процессе функционирован...«Приехали, порабо...
  • Константин Дмитриев
    Относительно албанца и Мелони - похоже у него это ностальгия по 1939 - 1943 гг.Последние события...
  • Наталия
    А кто Собянину плитку перекладывать будет?!«Приехали, порабо...

ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

Лидеры стран Европейского политического сообщества (ЕПС) на очередном саммите в Албании 16 мая рассмотрят возможность введения новых жестких мер против российской экономики, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники По словам источника, страны ЕС на этот раз обсуждают идею введения "карательных пошлин на российский импорт" в размере 500%, позаимствованную у американского сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
И самим всё понадобится для восмтановлния нашей части Украины!
Ответить
10 час.
Eduard
Я вообще не знаю зачем торговать с Европой если они украдут или товарили деньги по смехотворным поводом!
Ответить
10 час.
Иван Агеев
Так мир устроен, как бы ни была хороша и развита страна, а чего-нибудь, да не хватает. Вот и восполняется через торговлю.
Ответить
10 час.
наверх