В небе над Курской областью сбили семь ракет ВСУ

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов Семь ракет украинской армии были сбиты силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем официальном телеграм-канале.
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