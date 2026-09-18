Плющенко заявил, что в дебютном выступлении сына за Азербайджан нет катастрофы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своих соцсетях заявил, что в дебютном выступлении его сына Александра за Азербайджан нет катастрофы.
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