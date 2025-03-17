Эксперты: Switch 2 станет самой дорогой консолью Nintendo, но это не помешает ей пока...

Эксперты: Switch 2 станет самой дорогой консолью Nintendo, но это не помешает ей показать мощные стартовые продажиАналитики говорят, что торговая война между Китаем и США может задеть Nintendo, ударив по маржинальности новой платформы, но запуск Switch 2 в любом случае должен получиться сильным.
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