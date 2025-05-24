Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента и Отечество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной проповеди в Храме Христа Спасителя в Москве, посвященной Дню святых Кирилла и Мефодия, обратился к православным с призывом усилить молитву за Россию, армию, молодежь и Путина.
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