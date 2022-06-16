Выпуск-2022.

10 июня, 59 одиннадцатиклассников нашего района получили аттестат об общем среднем образовании. Яркое, красочное, торжественное мероприятие по этому случаю прошло в районном Центре культуры.
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