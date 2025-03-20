Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»

Валентин Щербаков Интересно, как еще долго этот извращенец и педераст Стубб будет шантажировать, угрожать и лить всякую грязь на РОССИЮ, или у нас закончились ледорубы?

Сергей Oблезов Все зубы вам выбьют, на старости, если выживете, будете только кашу кушать!