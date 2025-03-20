Украину нужно «вооружить до зубов», считает президент Финляндии Александер Стубб. В интервью Politico он подчеркнул, что в основе «сдерживания России» должна быть милитаризация Украины до зубов.
Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»
Комментарии
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Валентин Щербаков
Интересно, как еще долго этот извращенец и педераст Стубб будет шантажировать, угрожать и лить всякую грязь на РОССИЮ, или у нас закончились ледорубы?
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22 час.
Сергей Oблезов
Все зубы вам выбьют, на старости, если выживете, будете только кашу кушать!
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19 час.
Валентин Щербаков
Такое ощущение, что Стубб не только извращенец педофил, но и наркоман, как и недоносок Зеленский...
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14 час.
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