📷❗️В Ливии прошел масштабный парад с кучей разнообразной российской и советской техники, в том числе новой.
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📷❗️В Ливии прошел масштабный парад с кучей разнообразной российской и советской техники, в том числе новой.