FiNE-NEWS

1 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шендо
    после всех событий с окраиной возможно строить только крах, в этом они спецы.Астроном призвал ...
  • Россиянин
    А бюст брозовый возле входа будет? Или из дерьма сойдет?🤣Зрада: общежитие ...
  • АНП
    Начинать надо с зарплат,оплачивайте труд честно,не жмотничайте и будет вам счастье,остальное всё-тыры пыры в пользу б...Межрегиональный п...

Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Скандально известный российский рэпер Алишер Валиев (он же Моргенштерн), которому запрещён въезд на Украину из-за попадания в список лиц, «угрожающих её нацбезопасности», как оказалось, для львовских студентов — кумир и пример для подражания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх