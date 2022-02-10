Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Скандально известный российский рэпер Алишер Валиев (он же Моргенштерн), которому запрещён въезд на Украину из-за попадания в список лиц, «угрожающих её нацбезопасности», как оказалось, для львовских студентов — кумир и пример для подражания.
Скандально известный российский рэпер Алишер Валиев (он же Моргенштерн), которому запрещён въезд на Украину из-за попадания в список лиц, «угрожающих её нацбезопасности», как оказалось, для львовских студентов — кумир и пример для подражания.
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