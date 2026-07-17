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На четырех перекрестках Актау изменили работу светофоров

На четырех перекрестках Актау изменили работу светофоров

На нескольких перекрестках Актау установили дополнительные секции светофоров для поворота налево. Нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения и улучшение организации транспортных потоков, передает inAktau.

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