На четырех перекрестках Актау изменили работу светофоров

На нескольких перекрестках Актау установили дополнительные секции светофоров для поворота налево. Нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения и улучшение организации транспортных потоков, передает inAktau.
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