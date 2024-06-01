Пилот-инструктор Сасовского летного училища отдаст зарплату за разбитый самолёт

Инцидент случился ещё в 2020 году. Пилот-инструктор выполнял ночной учебный полёт с курсантом, и при посадке самолета на аэродроме в Сасове у него внезапно выключились огни системы светосигнального оборудования.
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