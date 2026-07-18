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Царьград

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Венгрия попросила США не вводить тарифы за импорт из России

Венгрия попросила США не вводить тарифы за импорт из России

Венгрия обратилась к США с просьбой не вводить тарифы за импорт российских энергоносителей. Мартон Хайду, председатель комиссии парламента Венгрии, отметил понимание со стороны США в вопросе постепенного отказа от зависимости от России.

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