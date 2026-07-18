Венгрия попросила США не вводить тарифы за импорт из России

Венгрия обратилась к США с просьбой не вводить тарифы за импорт российских энергоносителей. Мартон Хайду, председатель комиссии парламента Венгрии, отметил понимание со стороны США в вопросе постепенного отказа от зависимости от России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии