Журналист Саймон Ван Зейлен-Вуд: «Кайри Ирвинг очень рано потерял мать. Он пытается познать себя»

Журналист New York Magazine Саймон Ван Зейлен-Вуд назвал причины нестандартного мышления Кайри Ирвинга, который недавно запросил обмен из «Бруклина» и перешел в «Даллас».
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