Наставник попросил Путина наградить Михайловского званием Героя России

Василий Михайлов, директор организации "Праздник без границ", обратился к президенту Путину с просьбой присвоить звание Героя России Владимиру Михайловскому за проявленные в ходе СВО мужество и героизм, сравнив его подвиг с подвигом летчика Алексей Маресьева.