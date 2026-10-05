Наставник попросил Путина наградить Михайловского званием Героя России

Василий Михайлов, директор организации "Праздник без границ", обратился к президенту Путину с просьбой присвоить звание Героя России Владимиру Михайловскому за проявленные в ходе СВО мужество и героизм, сравнив его подвиг с подвигом летчика Алексей Маресьева.
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