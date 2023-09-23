"Белорусская домохозяйка снова на площадке ООН", - на этот раз Тихановская делегат от Люксембурга и Исландии.

Кого только на Генассамблее ООН не встретишь. Вот и Светлана Тихановская белорусская домохозяйка, все еще мечтающая о президентском кресле союзного нам государства, посетила саммит.
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