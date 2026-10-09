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Юноша в хрустальном гробу: как одна пещера майя на тысячу лет заперла древний ужас

Юноша в хрустальном гробу: как одна пещера майя на тысячу лет заперла древний ужас

Майя верили, что пещеры представляют собой горло подземного мира. Особенно те, что уходят на километры вглубь.

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