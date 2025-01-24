121 дрон ВСУ за ночь уничтожили силы ПВО над регионами России

Жертв и серьёзных разрушений удалось избежать.ВСУ ночью с 23 на 24 января предприняли очередную массированную атаку БПЛА на города России.
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