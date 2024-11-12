«Домклик» оценил изменение спроса на жилье в России в октябре

На вторичном рынке жилья в октябре зафиксировано оживление, спрос на ИЖС и новостройки продолжает снижаться По итогам октября 2024 года в России отмечается незначительное оживление ипотечного спроса — на 1,6%, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка обзора аналитиков «Домклик» (статистика приводится по сделкам «Сбера»).