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МО: российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 55 бойцов ВСУ

МО: российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 55 бойцов ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

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