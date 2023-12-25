МО: российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили до 55 бойцов ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).