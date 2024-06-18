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Добрый Мир

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Российские активы разрушают экономику Запада

Российские активы разрушают экономику Запада

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сергей Савчук Пока все внимание мировой прессы было приковано к пустопорожнему переливанию воды на швейцарском междусобойчике под названием "саммит мира", попутно происходили гораздо более глубокие события.

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