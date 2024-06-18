Российские активы разрушают экономику Запада

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сергей Савчук Пока все внимание мировой прессы было приковано к пустопорожнему переливанию воды на швейцарском междусобойчике под названием "саммит мира", попутно происходили гораздо более глубокие события.