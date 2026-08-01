Кулинария>ОВОЩНЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ (ПОСТНЫЕ И НЕПОСТНЫЕ)!

ОВОЩНЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ КАПУСТЫ (ПОСТНЫЕ И НЕПОСТНЫЕ) Ингредиенты: Капуста - 1 кг, мелко нашинковать Молоко - 250 мл (для постных заменить водой) Сливочное масло - 50 г (для постных 50 мл растительного) Лук - 200 г Манка - 100 г Соль, перец - по вкусу Яйца - 2 шт.