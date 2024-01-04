В США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду, 3 января, опубликовал первую часть документов, содержащих список из имен более 150 человек, так или иначе фигурировавших в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.