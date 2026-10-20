Before Thad Luckinbill joined the Taylor Sheridan drama "Lioness," he played one of Kaley Cuoco's love interests, and the costars took their romance off-screen.
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