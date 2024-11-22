Ким Чен Ын заявил о приближении страшной термоядерной войны

Обстановка никогда не была настолько опасной, считает лидер КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что обстановка на Корейском полуострове крайне сложная и может привести к "самой разрушительной термоядерной войне".
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