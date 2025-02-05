Французская журналистка Рей подаст в суд на жену Макрона Брижит

Французская журналистка Наташа Рей, осужденная за утверждения о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле является мужчиной, в ближайшее время подаст в парижский суд жалобу против первой леди страны.
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