Это касается сайтов госструктур, банков и других финансовых организаций, медучреждений, предприятия энергетики и транспорта Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ предписал российским организациям критической информационной инфраструктуры временно ограничивать доступ к уязвимым сайтам, если они не могут оперативно обновить PHP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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