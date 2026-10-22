Это касается сайтов госструктур, банков и других финансовых организаций, медучреждений, предприятия энергетики и транспорта Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ предписал российским организациям критической информационной инфраструктуры временно ограничивать доступ к уязвимым сайтам, если они не могут оперативно обновить PHP.