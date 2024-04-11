США призовут премьера Ирака добиваться освобождения похищенной россиянки Цурков

США собираются затронуть на предстоящих переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани тему поисков гражданки России и Израиля Елизаветы Цурков, которая была похищена в 2023 году, сообщила представитель Госдепартамента США высокого ранга.