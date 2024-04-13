Путин наградил шахматистку Боднарук орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил чемпионку мира по быстрым шахматам Анастасию Боднарук медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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