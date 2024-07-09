В Крыму продлили ограничения на посещение популярного заповедника

В Ялтинском горно-лесном заповеднике продлили особый противопожарный режим. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», с 9 июля часть маршрутов заповедника закрывается на 21 день (до 30 июля) в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности.