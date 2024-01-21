Морские инженеры Северного флота отметили 323-ю годовщину инженерных войск России

В ходе мероприятия были вручены государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в ходе специальной военной операции на Украине, а также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку «Саперам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе».
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