БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • федор
    Правильно ! Нечего делать там нашим ребятам, пусть эти бравые вояки ары сосут члены ….Миротворцы уходят...
  • Валерий Никитин
    не надо всё в кучу валить. коммунистический Союз был вполне себе империей.Страсти по ГДР, п...
  • tatyanadavydkina
    Вот когда Алиев с Эрдоганом своими рученьками вцепятся им в горло вот тогда и посмотрим.Зачем Россия выво...

Страсти по ГДР, предательство Горбачёва – Ельцина и борьба разведок

Страсти по ГДР, предательство Горбачёва – Ельцина и борьба разведок

В конце апреля 2022 года перестала биться сердце генерал-лейтенанта Аналитического Управления ПГ КГБ СССР, большого патриота своего Отечества и соведущего, когда-то очень популярной программы канала ТВЦ «Русский дом», а в ноябре 2024 года исполниться 35 лет, с тех пор, как под пьяное улюлюканье толпы, подогретой шнапсом, завезенным из ФРГ, рухнула Берлинская Стена, после падения которой, в результате трагического для партийного руководства и руководства спецслужб объединения двух Германий, пришел окончательный конец последней страны, входящей в Социалистическое Содружество.

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Комментарии
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татьяна кирк
Что же узнают наши внуки и правнуки о том времени, в котором мы с вами живём ?  Ведь то, что напечатано в этой статье, не входит ни в один учебник истории.  Через много лет вскроют архивы сегодняшнего дня и, кто знает,  какие факты всплывут . и кто окажется  в верхних  эшелонах власти агентом США  ?   Уже ни у кого не возникает  сомнений о  предательском руководстве страны и её развале времени ельцина- горбачёва,  а Ельцин- центр стоит .....
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18 час.
Максим Ширяев
Антикоммунист &quot;естественно&quot; перерождается в предателя и русофоба. Обыватель, тебе опротивел социализм? Получишь империализм и войну, скорее всего, атомную.
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16 час.
ВН
Валерий Никитин
не надо всё в кучу валить. коммунистический Союз был вполне себе империей.
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5 час.

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