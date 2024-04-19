Страсти по ГДР, предательство Горбачёва – Ельцина и борьба разведок

татьяна кирк

Что же узнают наши внуки и правнуки о том времени, в котором мы с вами живём ? Ведь то, что напечатано в этой статье, не входит ни в один учебник истории. Через много лет вскроют архивы сегодняшнего дня и, кто знает, какие факты всплывут . и кто окажется в верхних эшелонах власти агентом США ? Уже ни у кого не возникает сомнений о предательском руководстве страны и её развале времени ельцина- горбачёва, а Ельцин- центр стоит .....