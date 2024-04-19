В конце апреля 2022 года перестала биться сердце генерал-лейтенанта Аналитического Управления ПГ КГБ СССР, большого патриота своего Отечества и соведущего, когда-то очень популярной программы канала ТВЦ «Русский дом», а в ноябре 2024 года исполниться 35 лет, с тех пор, как под пьяное улюлюканье толпы, подогретой шнапсом, завезенным из ФРГ, рухнула Берлинская Стена, после падения которой, в результате трагического для партийного руководства и руководства спецслужб объединения двух Германий, пришел окончательный конец последней страны, входящей в Социалистическое Содружество.
Страсти по ГДР, предательство Горбачёва – Ельцина и борьба разведок
Комментарии
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татьяна кирк
Что же узнают наши внуки и правнуки о том времени, в котором мы с вами живём ? Ведь то, что напечатано в этой статье, не входит ни в один учебник истории. Через много лет вскроют архивы сегодняшнего дня и, кто знает, какие факты всплывут . и кто окажется в верхних эшелонах власти агентом США ? Уже ни у кого не возникает сомнений о предательском руководстве страны и её развале времени ельцина- горбачёва, а Ельцин- центр стоит .....
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18 час.
Максим Ширяев
Антикоммунист "естественно" перерождается в предателя и русофоба. Обыватель, тебе опротивел социализм? Получишь империализм и войну, скорее всего, атомную.
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16 час.
ВН
Валерий Никитин
не надо всё в кучу валить. коммунистический Союз был вполне себе империей.
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5 час.
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