«Началась джахилия!»: отдых в Дагестане в 2025 году ― русским туристам там не рады

Владислав Владислав В Дагестане очень красиво и люди вежливые. Только чыанства не любят! Но этого нигде не любят!

Добрый Кот Странные у них традиции: мобилы и заниженные говнотазы традиции не запрещают, а шорты запрещают. Когда приезжают в Москву, ведут себя как горные козлы, традиции это не запрещают.Когда им выгодно- традиции не запрещают, когда не выгодно -традиции запрещают.