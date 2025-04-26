Мигрантские сводки Фото: "Мигрантские сводки" Если вы планируете встретить майские праздники или провести летний отпуск в Дагестане в этом сезоне, то сначала почитайте, что там думают о туристах местные жители.
«Началась джахилия!»: отдых в Дагестане в 2025 году ― русским туристам там не рады
Комментарии
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Владислав Владислав
В Дагестане очень красиво и люди вежливые. Только чыанства не любят! Но этого нигде не любят!
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1 час.
Добрый Кот
Странные у них традиции: мобилы и заниженные говнотазы традиции не запрещают, а шорты запрещают. Когда приезжают в Москву, ведут себя как горные козлы, традиции это не запрещают.Когда им выгодно- традиции не запрещают, когда не выгодно -традиции запрещают.
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1 час.
Вадим Кузнецов
Дагестан - это Россия. Там действуют российские законы. Конечно, следует уважать чувства и традиции местных жителей, но за фразу "эти русские" нужно наказывать. Сепаратизм в России - это плохо. А дикарство под видом "национального обычая" - это тоже плохо.
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1 час.
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