Психолог назвала 6 причин мужской измены: разбираем на примере любимого в СССР фильма

Психолог назвала 6 причин мужской измены: разбираем на примере любимого в СССР фильмаСреди причин, которые толкают мужчин на измену, психолог выделила: неравноправные отношения; кризис среднего возраста; поиск себя; соблазн испытать новые ощущения; отсутствие половой связи с женой больше года; желание реализовать сексуальные фантазии, которые, по мнению мужчины, с женой не допустимы.