Волгоградскому аэропорту дадут собственное имя - «Сталинград»

Аэропорт Волгограда в ближайшее время получит имя «Сталинград». Просьбу о переименовании воздушной гавани передал президенту РФ Владимиру Путину, находящемуся с рабочей поездкой в городе, губернатор региона Андрей Бочаров, отметив, что это инициатива «жителей Волгоградской области, ветеранского сообщества, а также участников СВО», сообщает ТАСС.