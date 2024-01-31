История противостояния ОУН-УПА в исправительно-трудовых лагерях НКВД-МГБ-МВД

Все мы знаем об успешных действиях, которые вели органы государственной безопасности против ОУН-УПА на территории западных областей УССР, и как благодаря их мужеству и профессионализму с националистическим подпольем было покончено.
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