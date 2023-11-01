Эксперт: ИИ позволит вдвое сократить число походов в поликлиники к 2030 году

РИАМО - 1 ноя. Внедрений новых цифровых технологий и искусственного интеллекта помогут снизить потребность в личном посещении врачей, заявил директор по развитию платформы медицинской диагностики Webiomed Александр Гусев в беседе с РИА Новости.
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