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Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии за 1 млн евро

Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии за 1 млн евро

Народный артист Филипп Киркоров продал большую часть элитной недвижимости в Болгарии практически сразу после начала специальной военной операции, сообщают «Известия».

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