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Овчинский: московская компания произведет браслеты для дистанционного контроля здоровья

Овчинский: московская компания произведет браслеты для дистанционного контроля здоровья

Столичный производитель начал тестировать 50 браслетов для дистанционного контроля здоровья. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

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