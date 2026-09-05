«Мы всё делали не так!»: Опыт боев на Украине лег в основу новой стратегии США

Белый дом планируют использовать инновационный сектор ВПК для достижения глобального превосходства в мире Олег Фаличев Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В новой научно-технической стратегии США, опубликованной 17 августа 2026 года Белым домом, представлена комплексная четырехуровневая схема приоритетов в области военных технических программ — от искусственного интеллекта до квантовых технологий.
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