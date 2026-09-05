БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 624 подписчика

«Мы всё делали не так!»: Опыт боев на Украине лег в основу новой стратегии США

«Мы всё делали не так!»: Опыт боев на Украине лег в основу новой стратегии США

Белый дом планируют использовать инновационный сектор ВПК для достижения глобального превосходства в мире Олег Фаличев Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В новой научно-технической стратегии США, опубликованной 17 августа 2026 года Белым домом, представлена комплексная четырехуровневая схема приоритетов в области военных технических программ — от искусственного интеллекта до квантовых технологий.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым