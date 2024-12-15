Новости СВО. «Орешник» стал приманкой для удара по ТЭК Украины. Карта боевых действий на сегодня 15.12.2024

На этом фоне стало известно о том, что воевавший в ВСУ наёмник из Австралии убил своего сослуживца. «Орешник» стал приманкой для удара по ТЭК Украины Российский Генштаб провел стратегическую операцию, переиграв натовскую разведку и серьезно ослабив украинскую ПВО.