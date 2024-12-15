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Новости СВО. «Орешник» стал приманкой для удара по ТЭК Украины. Карта боевых действий на сегодня 15.12.2024

Новости СВО. «Орешник» стал приманкой для удара по ТЭК Украины. Карта боевых действий на сегодня 15.12.2024

На этом фоне стало известно о том, что воевавший в ВСУ наёмник из Австралии убил своего сослуживца. «Орешник» стал приманкой для удара по ТЭК Украины Российский Генштаб провел стратегическую операцию, переиграв натовскую разведку и серьезно ослабив украинскую ПВО.

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